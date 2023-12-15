Поздравляем директора Центра ´Покрова´ Андрея Зубенко с Днем тезоименитства.

Сегодня мы сердечно поздравляем директора и основателя Центра ´Покрова´ Андрея Владимировича Зубенко с Днём тезоименитства!Дорогой Андрей Владимирович, примите самые сердечные и искренние поздравления с Днём тезоименитства - Днём Вашего Небесного покровителя - апостола Андрея Первозванного.
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