Мнение: «ВС РФ системно работают по портовой инфраструктуре Одессы, и это только первый шаг», – Владимир Ераносян

В программе «Мнение» военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Владимир Ераносян прокомментировал новость о том, что датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с портом Черноморск (Одесская область) из-за рисков.
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