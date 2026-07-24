Мнение: «ВС РФ системно работают по портовой инфраструктуре Одессы, и это только первый шаг», – Владимир Ераносян

В программе «Мнение» военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Владимир Ераносян прокомментировал новость о том, что датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с портом Черноморск (Одесская область) из-за рисков.