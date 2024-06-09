Магнитные бури 10 июня 2024: что говорят ученые? Ирина ОрлонскаяСкоро в России ожидается сильная магнитная буря, запланированная на 10 июня 2024 года.
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