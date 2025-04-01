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ВСУ бросили сотни тел сослуживцев на границе Курской области

ВСУ бросили сотни тел сослуживцев на границе Курской области

Приграничные районы Курской области усеяны телами украинских военных, которые не посчитали нужным эвакуировать.

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