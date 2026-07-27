Как пережить 30-градусную жару: советы кардиологов

На Среднем Урале уже несколько дней держится 30-градусная жара. Для многих такая погода – настоящее испытание: слабость, усталость, бледность, а в тяжелых случаях даже обмороки становятся последствиями теплового истощения.
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