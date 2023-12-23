Артисты «VK под шубой 2» поделились впечатлениями от шоу

Уже 29 декабря знаменитые артисты разных поколений встретятся в уникальном музыкальном фильме «VK под шубой 2», в котором вспыхнет битва форматов традиционного новогоднего «Огонька» и шоу совершенно нового типа.
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