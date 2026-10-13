Экономист Чудиновских: экзамен по русскому языку для всех мигрантов бессмыслен

Необходимость прохождения тестирования на знание русского языка для всех без исключения иностранных специалистов создала существенные бюрократические сложности.
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