Собянин: Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроем в этом году

Вокзал соединит первый и третий диаметры, метро и городской наземный транспорт Городской вокзал Петровско-Разумовская, который строится на маршруте МЦД-1, станет важным пересадочным узлом на севере Москвы.
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