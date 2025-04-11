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Царьград

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Чистый убыток "Соликамского магниевого" составил 907,3 млн рублей в 2024

Чистый убыток "Соликамского магниевого" составил 907,3 млн рублей в 2024

В 2024 году "Соликамский магниевый завод" зафиксировал убыток в 907,3 млн рублей по МСФО и 1,1 млрд рублей по РСБУ.

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