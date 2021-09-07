Школьники Приморья могут "примерить" на себя профессии и сделать выбор перед поступлением

Школьники Приморского края смогут найти профессиональное предназначение до конца 2021 года. Во всех регионах страны стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников "Билет в будущее".
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
- «Без срока давности» сохранит память о Хабаровском процессе для новых поколений россиян
Свежие комментарии