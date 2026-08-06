НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Тренер «Зенита» Оливейра о травме Кондакова: «Непонятно, почему Андерсона не наказали. ВАР, боковой – все видели, но ничего не сказали. Очень некрасиво»

Вильям Оливейра , ассистент главного тренера « Зенита » Сергея Семака, не понимает, почему судьи не зафиксировали фол в эпизоде с травмой Даниила Кондакова в матче с «Балтикой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии