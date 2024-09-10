iScience: лекарство метформин лишает ВИЧ вирусных резервуаров в организме

Канадские ученые из Монреальского университета выяснили, что распространенный и доступный препарат от диабета 2 типа метформин помогает улучшить иммунитет пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
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