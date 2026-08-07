Бангладеш: По меньшей мере восемь человек погибли и еще 25 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Кашикапан упазилы Османи Нагар округа Силхет округа Силхет в утренние часы по местному времени.
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