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Контрафронт

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Бангладеш: По меньшей мере восемь человек погибли и еще 25 получили ранения в результате...

Бангладеш: По меньшей мере восемь человек погибли и еще 25 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов в районе Кашикапан упазилы Османи Нагар округа Силхет округа Силхет в утренние часы по местному времени.

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