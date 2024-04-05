Светлая память и небесный покой Вам, наши ГЕРОИ!!! Низкий, земной поклон всем Вам, ребята! Будем молиться за Вас и помнить всегда!🙏🙏🙏.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Светлая память и небесный покой Вам, наши ГЕРОИ!!! Низкий, земной поклон всем Вам, ребята! Будем молиться за Вас и помнить всегда!🙏🙏🙏.