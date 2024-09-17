Архитектор из СЗАО взяла бронзу на фестивале «Сады и люди»

В конкурсе приняли участие лучшие ландшафтные дизайнеры страны Ландшафтный архитектор из Хорошёво-Мнёвников Наталья Вялых получила бронзовую медаль на прошедшем в парке «Сокольники» конкурсе-фестивале «Сады и люди».
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