Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Невыполнимая задача» представителя США по Украине

«Невыполнимая задача» представителя США по Украине

Spiegel: спецпредставитель Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей Келлог столкнется с «практически невыполнимой задачей», поскольку Трамп в ходе гонки дал громкие обещания.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Келлог должен хорошо вымыть уши и слушать ЧТО СКАЖЕТ РОССИЯ! Потому что что верещит Зеленский--уже не столь важно! Вот сможет понять это американец, значит переговоры могут состояться. Если не сможет, то ни каких переговоров не будет! Время работает на нас! И  ни при каких условиях не должно быть прекращения огня! Это будет стимулировать бендерлогов к переговорам! А так же гейропейцев и пиндосов!
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20 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Зеленомордый сам все затягивает и выборы похерил и переговоры завалил Минские и тут под ногами мотается у всех и дело не двигается. А Воины России стоять не будут, Как в пословице, долго запрягаем, зато потом не остановить. Сам напросился. Попрошайничать пора закончить, на президента уже не тянет. Своих  воинов поубивал в мясо. Остались настоящие окраинцы и он их боится, скорее убьют его , чем выберут на второй срок. Дядя Сем для него не отец родной. Скоро продаст или выбросит на обочину.
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19 час.

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