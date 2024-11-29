«Невыполнимая задача» представителя США по Украине

Келлог должен хорошо вымыть уши и слушать ЧТО СКАЖЕТ РОССИЯ! Потому что что верещит Зеленский--уже не столь важно! Вот сможет понять это американец, значит переговоры могут состояться. Если не сможет, то ни каких переговоров не будет! Время работает на нас! И ни при каких условиях не должно быть прекращения огня! Это будет стимулировать бендерлогов к переговорам! А так же гейропейцев и пиндосов!

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Зеленомордый сам все затягивает и выборы похерил и переговоры завалил Минские и тут под ногами мотается у всех и дело не двигается. А Воины России стоять не будут, Как в пословице, долго запрягаем, зато потом не остановить. Сам напросился. Попрошайничать пора закончить, на президента уже не тянет. Своих воинов поубивал в мясо. Остались настоящие окраинцы и он их боится, скорее убьют его , чем выберут на второй срок. Дядя Сем для него не отец родной. Скоро продаст или выбросит на обочину.