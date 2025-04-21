Бен Аффлек признался, что обожает киберспорт и рассказал о своей самой любим...

Бен Аффлек признался, что обожает киберспорт и рассказал о своей самой любимой соревновательной игреВо время трансляции, посвящённой VCT Americas, актёр и режиссёр Бен Аффлек неожиданно стал главным гостем стрима известного контент-мейкера Tarik вместе с генеральным директором организации Sentinels Робом Муром.