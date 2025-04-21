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Бен Аффлек признался, что обожает киберспорт и рассказал о своей самой любим...

Бен Аффлек признался, что обожает киберспорт и рассказал о своей самой любим...

Бен Аффлек признался, что обожает киберспорт и рассказал о своей самой любимой соревновательной игреВо время трансляции, посвящённой VCT Americas, актёр и режиссёр Бен Аффлек неожиданно стал главным гостем стрима известного контент-мейкера Tarik вместе с генеральным директором организации Sentinels Робом Муром.

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