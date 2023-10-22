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Фигуристка Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении литовского гражданства

Фигуристка Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении литовского гражданства

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко на своей странице в социальных сетях рассказала, что подала жалобу на указ президента Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее литовского гражданства.

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