Фигуристка Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении литовского гражданства

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко на своей странице в социальных сетях рассказала, что подала жалобу на указ президента Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее литовского гражданства.
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