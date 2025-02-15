Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Они на всë повысились не проводя собрания собственников жилья! Второе, Кто-то там наверху подзабыл, что тарифы на ЖКХ...Эксперт Мусиенко ...
  • ЮрийОгневед Литовченко
    дура-дуройРиттер поставил К...
  • Eduard
    Всё на народ некий ссылаются,что бы с себя ответственность снять!МИД Сирии: решени...

Дроноводы ВС РФ выполнили 360 вылетов при освобождении Дзержинска

Дроноводы ВС РФ выполнили 360 вылетов при освобождении Дзержинска

Расчет дроноводов российской армии совершил более 360 боевых вылетов при освобождении Дзержинска в ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив 80% целей, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Никита Торопов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх