Расчет дроноводов российской армии совершил более 360 боевых вылетов при освобождении Дзержинска в ДНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив 80% целей, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА 132-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Никита Торопов.
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