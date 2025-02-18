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Вятка Областная

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В Кирове бывший директор государственного учреждения и его заместитель обвиняются в совершении коррупционных преступлений

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Кировской области расследуется уголовное дело по обвинению бывшего директора одного из государственных учреждений в совершении преступлений, предусмотренных п.

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