В Кирове бывший директор государственного учреждения и его заместитель обвиняются в совершении коррупционных преступлений

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Кировской области расследуется уголовное дело по обвинению бывшего директора одного из государственных учреждений в совершении преступлений, предусмотренных п.
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