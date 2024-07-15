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Слом системы Запада: как политика России меняет ситуацию в мире

Слом системы Запада: как политика России меняет ситуацию в мире

Слом системы Запада: как политика России меняет ситуацию в мире Kremlin.ru/ТАСС/Валерий Шарифулин Одна важная деталь: по данным "Известий", Великобритания разорвала один из последних каналов связи с Россией, а именно – по линии военных ведомств.

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