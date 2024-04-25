Пиренейские пейзажи

Испания у российских туристов в первую очередь ассоциируется с пляжным отдыхом. Но если на машине отъехать от побережий в горную часть страны, можно увидеть совсем другие пейзажи и погулять по природным и национальным паркам.
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