Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Halszka Brzozowska
    RРоссийская наука всегда была на самом высоком уровне и будем надеяться, что так и останется 💓💓Медведев: российс...
  • вага карлито
    Сырского списали очевидно! Дали ему   финал а вот Залужного вывели  с какой то пока непонятной целью)) Может хотят  е...Приемный сын Сырс...
  • Ирина
    Как говорится, в семье не без урода...Приемный сын Сырс...

Эквадор признал, что ему некуда девать свои бананы после отказа России

Эквадор признал, что ему некуда девать свои бананы после отказа России

Газета Saint Kitts & Nevis Observer, издающаяся в островном карибском государстве Сент-Китс и Невис, сообщила: в Эквадоре «удивлены и поражены» отказом России покупать местные бананы, так как экспорт РФ этих плодов необходим для республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Сами жрите пачками
Ответить
12 час.
СС
Серж Серов
В жопу засуньте себе свои бананы...
Ответить
9 час.
ОТ
Олег Троян
Полностью поддерживаю предыдущие комментарии!!! 😄
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх