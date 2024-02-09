Эквадор признал, что ему некуда девать свои бананы после отказа России

Газета Saint Kitts & Nevis Observer, издающаяся в островном карибском государстве Сент-Китс и Невис, сообщила: в Эквадоре «удивлены и поражены» отказом России покупать местные бананы, так как экспорт РФ этих плодов необходим для республики.
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