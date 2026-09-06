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Свингеры, работа и осень: убойная порция мемов за неделю

Свингеры, работа и осень: убойная порция мемов за неделю

Старт сентября выдался именно таким, каким и должен быть: по утрам тянет надеть куртку, днем она становится совершенно лишней, а вечером календарь напоминает о приближающемся понедельнике.

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