Евпаторию и прилегающие поселки полностью оставят без воды на 2 дня. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», ограничения связаны с необходимостью заменить аварийный участок магистрального водовода диаметром 1000 мм.
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