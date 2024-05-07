Евпаторию и прилегающие поселки полностью оставят без воды на 2 дня. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», ограничения связаны с необходимостью заменить аварийный участок магистрального водовода диаметром 1000 мм.