FT: США могут отказаться от требования к ЕС о блокировке российских активов

США могут отказаться от требования к Европейскому союзу о длительной блокировке активов России и рассмотреть возможность участия в предоставлении помощи Украине за счет прибыли от этих активов, сообщает Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии