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Посол Мирошник обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права при атаке на Белгород

Посол Мирошник обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права при атаке на Белгород

Украинские войска нарушили международное гуманитарное право в ходе атаки на Белгород. Об этом в эфире телеканала "Соловьев Live" заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

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