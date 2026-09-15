В Британии продают паб, якобы населенный призраками

В британском графстве Кент выставили на продажу паб The George Inn, который местные жители считают местом обитания призраков.
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