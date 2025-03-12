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Оппозиция лидирует на выборах в Гренландии после подсчёта 28,6 тыс. голосов

Оппозиция лидирует на выборах в Гренландии после подсчёта 28,6 тыс. голосов

На выборах в Гренландии партия "Демократы" уверенно лидирует после подсчёта 28,6 тысячи из 40 тысяч голосов.

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