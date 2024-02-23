Бывает же такое — Наш Кот женился …

Да, дамы и господа — бывает даже так ! Одним почти весенним , хотя и февральским днём , наш огромный британец Марсель ,повинуясь зову матушки природы и непреодолимому желанию орать во всю мощь кошачьей глотки, удрал из дома.
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