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Царьград

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Глава Комсомольска: пик паводка миновал, уровень воды падает

Глава Комсомольска: пик паводка миновал, уровень воды падает

Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев сообщил, что гребень паводка прошел город, уровень воды в Амуре снижается на 7 см в сутки и достиг 581 см.

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