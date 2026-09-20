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Крымская газета

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Вброс бюллетеней, беспилотная опасность и подсчёт голосов: итоги трёхдневного голосования в Крыму

Вброс бюллетеней, беспилотная опасность и подсчёт голосов: итоги трёхдневного голосования в Крыму

В Крыму в 20:00 закрылись все избирательные участки — 1098 стационарных и 30 в местах временного пребывания.

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