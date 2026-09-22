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Пятый канал

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Карту болельщика введут на домашних кубковых матчах клубов РПЛ

Карту болельщика введут на домашних кубковых матчах клубов РПЛ

Карта болельщика с 1 октября потребуется для посещения домашних матчей команд Российской премьер-лиги в рамках Фонбет — Кубка России по футболу.

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