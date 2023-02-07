Гагин заявил, боевики ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о том, что противоречия между украинцами и иностранными наемниками переходят в горячую фазу, по разведданным в Угледаре, ВСУшники расстреляли иностранных наемников, предположительно из Польши.