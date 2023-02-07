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Гагин заявил, боевики ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре

Гагин заявил, боевики ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о том, что противоречия между украинцами и иностранными наемниками переходят в горячую фазу, по разведданным в Угледаре, ВСУшники расстреляли иностранных наемников, предположительно из Польши.

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