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Наш потерянный мир

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Стало известно о существенном проседании линии обороны ВСУ в Харьковской области

Стало известно о существенном проседании линии обороны ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области существенно просела линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

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