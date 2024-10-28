Адыгея: Опыт внедрения бережливых технологий впечатлил сенаторов

Заседание возглавил председатель Комитета по экономической политике Андрей Кутепов. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов приветствовал участников делегации и отметил, что регион накопил значительный опыт в создании условий для развития промышленных производств.
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