Saber Interactive показала геймплей мультиплеерного режима Warhammer 40,000: Space Marine 2 Издат...

Saber Interactive показала геймплей мультиплеерного режима Warhammer 40,000: Space Marine 2Издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive на проходящей выставке Gamescom 2024 представили новый геймплей Warhammer 40,000: Space Marine 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)