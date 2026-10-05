В ДК «Берендей» пройдет фестиваль песни «Голоса серебряного возраста»

В среду 7 октября Дом культуры «Берендей» приглашает на IV фестиваль песенного искусства «Голоса серебряного возраста», посвященный Дню старшего поколения.
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