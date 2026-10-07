Где проходит «красная» линия?

На территории России состоялись стратегические командно-штабные учения «Центр-2026»В учениях были задействованы 11 полигонов, в том числе акватория Каспийского моря, 50 тыс.
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