Как только украинское государство победит в противостоянии с российской армией, США в праве рассчитывать за свою военную поддержку в виде передачи вооружений и финансовых вливаний получить «меха, алмазы, газ и нефть» РФ.
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