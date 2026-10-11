The Twilight Zone Adapted A Story That Later Became A Hugh Jackman Sci-Fi Movie

A classic Twilight Zone episode and Hugh Jackman's biggest movie from 2011 were both based on the same sci-fi short story from the '50s.
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