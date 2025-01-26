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В МЧС рассказали о работе по очистке акватории Черного моря от мазута

В МЧС рассказали о работе по очистке акватории Черного моря от мазута

МЧС: В Черном море за сутки обследовали 153 кв. км в поисках загрязнений мазутом Спасателями за сутки обследовано 153 квадратных километра акватории Черного моря в поисках загрязнений мазута, рассказали в МЧС России в Telegram-канале.

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