В МЧС рассказали о работе по очистке акватории Черного моря от мазута

МЧС: В Черном море за сутки обследовали 153 кв. км в поисках загрязнений мазутом Спасателями за сутки обследовано 153 квадратных километра акватории Черного моря в поисках загрязнений мазута, рассказали в МЧС России в Telegram-канале.
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