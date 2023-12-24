Байдена признали одним из главных политиков-неудачников 2023 года

Действующий президент США Джо Байден стал одним из семи главных неудачников года в политике. Журналисты отметили, что в 2023 году «80-летний главнокомандующий» столкнулся с возможным импичментом, а также с рекордно низкими рейтингами среди избирателей, с которыми ему придется бороться и в наступающем году.