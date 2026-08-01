Trump Defends Anti-Weaponization Fund But Admits It's Effectively 'Dead' Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, President Donald Trump on Friday said that he still wants compensation for people he said were victimized by a weaponized federal government while acknowledging that a planned $1.
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