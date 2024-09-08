КНДР заявила о подготовке к долгосрочному ядерному противостоянию с США

КНДР примет меры к подготовке к долгосрочному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Об этом заявил начальник отдела иностранной печати департамента информации МИД народно-демократической республики.
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