Расчёты БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ в Краматорском районе

Операторы беспилотных систем (БПС) «Южной» группировки войск в ходе ведения воздушной разведки в районе посёлка городского типа Алексеево-Дружковска выявили и уничтожили блиндажи и боевиков ВСУ в лесополосах, заявили в Минобороны России.