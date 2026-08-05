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Расчёты БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ в Краматорском районе

Расчёты БПЛА ВС России уничтожили боевиков ВСУ в Краматорском районе

Операторы беспилотных систем (БПС) «Южной» группировки войск в ходе ведения воздушной разведки в районе посёлка городского типа Алексеево-Дружковска выявили и уничтожили блиндажи и боевиков ВСУ в лесополосах, заявили в Минобороны России.

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