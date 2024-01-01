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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэйдон Шарп, Малик Монк и Джа Морэнт – в Топ-100 данков 2023 года

Шэйдон Шарп, Малик Монк и Джа Морэнт – в Топ-100 данков 2023 года

Авторами самых эффектных данков прошедшего года стали Шэйдон Шарп («Портленд»), Малик Монк («Сакраменто») и Джа Морэнт («Мемфис»).

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