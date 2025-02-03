Кабмин РФ: производителей масла и яиц освободили от допвыплат ритейлерам

Правительство расширило перечень социально значимых продовольственных товаров, за приобретение которых производители не должны выплачивать вознаграждение ритейлерам, добавив в список сливочное масло и яйца.
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