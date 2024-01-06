Звёзды 90-х без грима и ретуши: оригинальные фото и настоящие имена

90-е годы в России были временем кардинальных перемен и ломки стереотипов. На смену советским идеалам и ценностям пришла эпоха дикого капитализма, которая принесла с собой не только новые возможности, но и разочарования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии