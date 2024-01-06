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На руинах Страны Советов

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Звёзды 90-х без грима и ретуши: оригинальные фото и настоящие имена

Звёзды 90-х без грима и ретуши: оригинальные фото и настоящие имена

90-е годы в России были временем кардинальных перемен и ломки стереотипов. На смену советским идеалам и ценностям пришла эпоха дикого капитализма, которая принесла с собой не только новые возможности, но и разочарования.

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