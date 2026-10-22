Продление линий московского метро в Подмосковье планируют реализовать в период с 2030 по 2035 год. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в прямом эфире «Прямого разговора» с жителями региона.
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